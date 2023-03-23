

أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتيــــة استكمـــــال الاستعدادات لإقامة بطولة الاتحاد الرمضانية الثانية لكرة القدم في الفترة من 26 إلى 30 الجاري على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة السرة بنظام خروج المغلوب.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى، تقرر توسيع المشاركة ورفع قيمة الجوائز، موضحا أنه تم تسجيل 24 فريقا من مكاتب هندسية ودور استشارية وكل فريق يضم 8 لاعبين أساسيين و4 للاحتياط.



وأضاف: تم رفع قيمة الجوائز للفائزين في المراكز الأولى الـ 3، إذ سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 500 دينار والثاني على 300 دينار والثالث على 200 دينار، لافتا إلى وجود مسابقات يومية مصاحبة للبطولة بجوائز قيمة سيتم توزيعها على الفائزين من الجمهور.



وتوجه السلمان بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لإتاحة الفرصة لحجز الملعب التابع له ولاتحاد الكرة لتوفير طاقم التحكيم وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة لتوفيرها المسعفين وطاقم الإسعاف، متمنيا مشاركة أوسع من الجمهور خاصة الزملاء في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.