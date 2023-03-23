عبدالعزيز الفضلي

شهد أول يوم من شهر رمضان المبارك غياب شبه جماعي لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة وخلت الساحات المحيطة بالمدارس من الازدحام اليومي .

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، أن عددا كبيرا من أولياء الأمور هم من يتحملون مسؤولية غياب أبنائهم، مشيرةً الى انهم اتفقوا من خلال " قروباتهم " على غياب أبنائهم في هذا اليوم وعدم احضارهم للمدارس .

واوضحت ان الادارات المدرسية التي باشرت دوامها الذي حددته وزارة التربية في الساعة التاسعة والنصف تفاجأت بالغياب الكبير لطلبتها منوهةً الى ان تعليمات صدرت بتطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب على الطلبة المتغيبين وعدم اعادة الدروس لهم .

ودعت المصادر اولياء الامور بضرورة التعاون مع المدرسة وحث ابنائهم الطلبة على الدوام حفاظاً على تحصيلهم العلمي وليس تشجيعهم على الغياب .