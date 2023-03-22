وجهات دبي ومرافقها تتزين بالأضواء المميزة احتفاءً بشهر رمضان

أسواق رمضانية احتفالية ومدفع رمضان يتنقل بين أرجاء المدينة

أحمد الخاجة: " الحملة تضم أجندة فعاليات رمضانية حافلة بالتجارب والفعاليات تعكس تراثنا وثقافتنا"

المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 23 مارس 2023: تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من حملة "رمضان في دبي" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 23 مارس حتى 21 أبريل 2023، والتي تقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية بما فيها وجبات الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، والمجسمات المضيئة الاحتفالية التي تنتشر في كافة أرجاء المدينة، إضافة إلى أفضل العروض الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وباقات الإقامة الفندقية خلال الشهر الفضيل.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "" ترحب حملة "رمضان في دبي" هذا العام بالجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة ، والعديد من التجارب الثقافية الفريدة التي تتضمنها الحملة طوال الشهر الكريم. فمن خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نقدم هذا العام أجندة فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب وفعاليات المأكولات والمشروبات، والعروض الترفيهية، ومبادرات الخير والعطاء التي تجمع أفراد المجتمع، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا".

أجواء رمضانية ومجسمات ضوئية

يمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في أنحاء المدينة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع المدينة وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسية وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالا بشهر رمضان.

ومن الأماكن التي تعكس الأجواء الرمضانية التي يمكن زيارتها للاستمتاع بالإضاءات المميزة خلال الشهر الفضيل "برواز دبي"، وعرض ضوئي خاص في "عين دبي". كما يمكن للجمهور مشاهدة عروض تخيّل IMAGINE الضوئية التي تقام يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول طيلة شهر رمضان، كما يمكن مشاهدة عرض "تأملات رمضان"، بما يتضمنه من إضاءة تنعكس على المباني، بالإضافة إلى إضاءة مصابيح في منطقة السيف وغيرها من المناطق.

كما تنطلق عروض ليالي الألعاب النارية الرمضانية، حيث تضيء السماء احتفالاً بشهر رمضان في الأول من أبريل في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، وفي 8 أبريل في منطقة السيف، وفي 15 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة المتواجدة في كل من نخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول.

أسواق رمضان

يقام سوق "رمضان في الواحة" في الواحة مول خلال الفترة من 22 مارس حتى 21 أبريل، حيث يمكن للزوار القيام بالتسوق وشراء العديد من المنتجات مثل العسل والتمر والحلويات العربية وأدوات الديكور، أو الحصول على جلسة مجانية للنقش بالحناء خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما تتيح "حتا هب" فرصة الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في أجواء مميزة من خلال تناول الطعام وتذوق المأكولات العالمية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه

وسيستمتع الزوار خلال الفترة من 22 مارس وحتى 1 مايو بالتسوق في سوق "حديقة البرشاء" الرمضاني الذي يقام في حديقة بحيرة البرشاء، حيث يمكن المشاركة في تجربة مميزة وتذوق العديد من الأطباق العالمية، وحضور العروض الترفيهية والمسابقات والأنشطة الأخرى، وزيارة متاجر التجزئة للتسوق من بين الكثير من السلع والمعروضات.

الخيم الرمضانية

تتيح حملة "رمضان في دبي" قضاء أوقات عائلية في الخيم الرمضانية التي تقدم الإفطار والسحور في جميع أنحاء المدينة، والاستمتاع بفعالية "الإفطار في دبي أوبرا" من 23 مارس حتى 19 أبريل، وتجربة العديد من الأطباق العربية والعالمية التي تلبي جميع الأذواق، بأسعار تنافسية.

وخلال الفترة من 22 مارس حتى 22 أبريل، يقدم أتلانتس النخلة الإفطار في "خيمة أساطير" مع العروض الموسيقية الشرقية، والعروض الضوئية، والأطباق المتنوعة، كما يحتفي منتجع "بولغري" بالثقافية الإيطالية والشرق أوسطية، خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 أبريل، في فنادق ومنتجعات بولغري، التي تقدم موائد متنوعة من الطعام ومجموعة من العروض الحية لفرق الموسيقى العربية.

ولمحبي تناول الإفطار في الهواء الطلق، يمكنهم التوجه إلى منطقة الحديقة في منتجع حبتور جراند - أوتوجراف كولكشن في الفترة من 22 مارس حتى 21 أبريل، والاستمتاع بوجبات السحور والإفطار والمأكولات المحلية وما تقدمه عربات طهي الأطعمة وغيرها من الفعاليات، كما تقدم خيمة دانا في سيتي ووك في ذا جرين بلانيت في الفترة من 23 مارس حتى 22 أبريل بوفيه إفطار وسحور متنوع الأطعمة والمذاقات.

أما منتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش فيقدم مجموعة متنوعة من الأطباق في رمضان، حيث يمكن الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور في مينا براسيري وشاي صالون وبينروز لاونج خلال أوقات محددة من 22 مارس حتى 21 أبريل، كما يمكن للجمهور الاستمتاع بوجبة الإفطار في "مطعم كارنا من داريو تشيكيني في على سطح فندق إس إل إس دبي بين 22 مارس و20 أبريل.

تجارب في فن الطهي

وخلال الفترة من 31 مارس حتى 9 أبريل، سيعيش سكان وزوار دبي مغامرة فريدة من نوعها لتذوق الأطعمة في "مهرجان رمضان لشارع المأكولات" في مناطق متعدد من دبي منها منطقة الشيخ حمدان كولوني- الكرامة، لتناول الإفطار والسحور وتذوق أطيب الأطعمة التقليدية والتراثية.

مبادرات رمضانية

ويعد مدفع الإفطار الذي تقوم عليه شرطة دبي من المظاهر الشهيرة لشهر رمضان في دبي، حيث سيتنقل هذا العام بين مواقع مختلفة في المدينة خلال الشهر الكريم. سيبدأ في مسجد السطوة الكبير يومي 23 و24 مارس. يليه مركز دبي المالي العالمي في 25 و26 مارس، ومن ثم مسجد زعبيل الكبير في 27 و28 مارس، ومدرسة النهضة الوطنية للبنات في 29 و30 مارس، وبعدها مسجد لهباب 1 في يومي 31 مارس و1 أبريل، ويليه جامع العوير الكبير في 2 و3 أبريل، ومن ثم مسجد أحمد الحباي في الخوانيج في 4 و5 أبريل، ومسجد بن دعفوس الطوار في 6 و7 أبريل، لينتقل إلى مسجد المنخول في 8 و9 أبريل، ويليه مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في 10 و11 أبريل، بعدها إلى عين دبي في 12 و13 أبريل، ومسجد السلام في البرشاء في 14 و15 أبريل، ويليه كايت بيتش الجميرا في 16 و17 أبريل، وبعدها مسجد ند الشبا في 18 و19 أبريل، وأخيرا في ذي بوينت في نخلة جميرا يومي 20 و21 أبريل.

وستستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من صناديق التبرع بالملابس "هتان"، والتي زينت بشكل فني على يد مجموعة من الفنانين الشباب من المدارس في جميع أنحاء دبي، بلوحات مستوحاة من ثقافة المدينة وتقاليدها. وستستقبل هذه الصناديق راغبي التبرع في الفترة من 22 مارس حتى 22 أبريل.

أنشطة في مراكز التسوق

تتخلل حملة رمضان في دبي جوائز ومكافآت خاصة تقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها، ورش عمل عن الفضاء والعلوم والفنون التي تقام في AstroLab بنخيل مول، باٌلإضافة إلى تجربة الأنشطة التعليمية العملية المجانية خلال الفترة من 24 مارس إلى 16 أبريل، كما يمكن مشاهدة أعمال الفنانة عزة القبيسي في معرض غاليري النخيل مول خلال الفترة من 24 مارس حتى 16 أبريل.

وتتضمن أنشطة نهاية الأسبوع بفريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج العديد من الفعاليات، والاحتفالات التقليدية، ومجموعة من الأنشطة الرمضانية منها العروض الموسيقية الحية، وأنشطة الأطفال المجانية، وفعالية الحكواتي لرواية القصص، ومسابقات رمضان من 24 مارس حتى 16 أبريل، وعند تناول العشاء في مطاعم سيتي ووك في الفترة من 23 مارس وحتى 21 أبريل، أو مطاعم ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس ولا مير خلال الفترة من 23 مارس وحتى 24 أبريل، سيتم اختيار ثلاثين فائزاً للفوز بثلاثين رحلة طيران.

ويقام سوق الحلويات الجديد كلياً في سيتي سنتر مردف خلال ساعات عمل المركز خلال الفترة من 22 مارس حتى 23 أبريل، ويعرض السوق أكثر الحلويات الرمضانية تميزاً التي تُصنع في دولة الإمارات، مع العديد من تجارب الأطعمة والمشروبات الجديدة بدعم من العلامات التجارية المحلية.

ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات زيارة فعالية "رمضانات زمان أول" والاستمتاع بتجربة تسوق رمضانية بدءاً من 22 مارس حتى 25 أبريل، وسيكون التسوق متاحاً عبر الإنترنت من خلال موقع مول الإمارات. ويمكن للزوار أيضاً حضور الحوارات الرمضانية التي تقام كل يوم ثلاثاء داخل "مجلس السينما"، والتي تتناول مجموعة من الموضوعات مثل آداب رمضان، وفن المائدة الرمضانية، والأطعمة والمشروبات والعادات الصحية والأزياء وغيرها.

وسيستمتع الجمهور أيضاً بأضواء وليالي الفن الرمضانية في السيف من الإفطار إلى السحور خلال الفترة من 23 مارس حتى 22 أبريل. وتقدم منطقة السيف عروضاً وفعاليات تلبي جميع الأذواق تتضمن فعاليات الأطعمة الشهية، والسوق الرمضاني، والمجسمات الفنية والضوئية، وعروض الألعاب النارية. وتتوفر العديد من الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار منها العروض الموسيقية الرمضانية الحية وليالي المسابقات الرمضانية ورواية القصص للأطفال.

وللاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية وتجربة الضيافة الإماراتية الحقيقية، يمكن التوجه كل كما يقدم "بلوواترز" أيام الجمعة والسبت والأحد بين 23 مارس و21 أبريل العديد من التجارب الرمضانية المميزة.

العروض الترويجية

تقدم مجموعة واسعة من المتاجر خلال شهر رمضان العديد من العروض الرائعة على العلامات التجارية المحببة التي تشمل الأزياء والبصريات ومنتجات الأطفال والأدوات والأجهزة المنزلية وغيرها. وتتضمن هذه العروض الترويجية.

الفعاليات الترفيهية

ومن بين العروض التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، العرض الساخر للممثل الكوميدي البريطاني جاك وايتهول في كوكا كولا أرينا في 15 أبريل، واحتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يقام مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من 6 حتى 18 أبريل. ويقدم المهرجان على مدار أسبوعين أمسيات حافلة بالأجواء التراثية والكثير من العروض الترفيهية، تتضمن سباقات الهجن اليومية والحفلات الموسيقية الحية وعروض الاستعراض الدولية.

كما يمكن للجمهور الاستمتاع بقضاء أجواء ممتعة من خلال فعالية "عجائب رمضان" في القرية العالمية، أو استكشاف السوق الرمضاني، أو مجلس العالم، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المأكولات على الإفطار والسحور، كما سيكون الجمهور على موعد مع العديد من العروض الترفيهية في دبي ومنها، العرض الذهني في 24 مارس و14 أبريل على مسرح السفينة "كوين إليزابيث 2". وعروض الثنائي "جيمس" و"مارينا".

وبالنسبة للعروض المسرحية، يمكن للزوار التوجّه إلى المسرح في مول الإمارات لمشاهدة عمل يجمع بين الشعر والموسيقى من بطولة الممثلة الروسية شولبان خاماتوفا وعازف البيانو اللاتفي أندريه أوسوكينز في مسرحية "أحلام عن البيانو الكبير" في 23 مارس، كما يمكنهم الاستمتاع بعرض خاص للفنان الكوميدي روب فان فورين على مسرح العروض الكوميدية في موفنبيك جي بي آر.

اللياقة والرياضة

تعتبر كأس ماسترز البولو الكأس الثانية في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وواحدة من أفضل بطولات البولو المصنفة عالمياً، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتُقام البطولة في الساعة 3 عصرا من 3 حتى 8 أبريل في منتجع ونادي الحبتور للبولو، مع باقات تشمل التجوّل في أرجاء "منتجع الحبتور للبولو" والموائد الفاخرة، ويقام سباق التحمل على الطرق الوعرة "سبارتان تريل الليلي" في حلبة جبل علي، بدءاً في 8 أبريل.

ويمكن للرياضيين وعشاق ممارسة الأنشطة الرياضية اختبار مهاراتهم في بطولة ند الشبا الرياضية التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي في الساعة 9 صباحاً يوم 13 أبريل، وذلك بالمشاركة في إحدى فئات المنافسات الست: الجري وركوب الدراجات وتنس الريشة والجوجيتسو والكرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

تقام مسابقة GRIT + TONIC Relay Triathlon في حديقة شاطئ الممزر، وهي مفتوحة للجميع فوق سن 12 عاماً. ويمكن المشاركة ضمن فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة لخوض التحديات المتعددة مثل السباحة وركوب الدراجات وسباقات الجري للفوز بجائزة المسابقة.

ومن بين الفعاليات الرياضية كذلك، تقام بطولة تنس الريشة 26 مارس الجاري، في سنترال بادل دبي، أو سباقات الجري الليلية في حي دبي للتصميم يوم 27 مارس، وتحدي سباق الجري على الطريق الصحراوي في حلبة دبي أوتودروم في 30 مارس الجاري. وفي الأول من أبريل، يمكن للعائلات المشاركة في سلسلة "سبينيس فاميلي فن ران" في مجمع الفرجان بافيليون. كما يستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي مجموعة من الفعاليات مثل سباق الإبحار الشراعي في الأول من أبريل، والتزلج الشراعي 1 و2 أبريل، وسباق القوارب Wednesday Night Pursuit Race في 5 أبريل، وكأس Keelboat Commodore في 8 أبريل الساعة وغيرها من الفعاليات الرياضية.

وإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، تقدم الفنادق والوجهات السياحية في دبي للجمهور مجموعة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، تشمل الإقامة والاستمتاع بالمرافق السياحية بأسعار تنافسية.

تقدم حملة "رمضان في دبي" هذا العام العديد من العروض والفعاليات ولمزيد من المعلومات، يرجى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي @StyledByDubai و@CelebrateDubai. وزيارة الموقع الإلكتروني www.RamadaninDubai.com.