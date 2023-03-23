مريم بندق

أكدت إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشارة زليخة الحبيب أن قرار التنقلات للديبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية قبل نهاية شهر مارس الجاري تتوافر له سمة الضروره والاستعجال .

وأضافت قائلة : ومن ثم يندرج ضمن القرارات التي يسوغ دستوريا لوزير الخارجية إصدارها أثناء فترة مباشرة حكومة تصريف الأعمال العاجلة مهامها ، وذلك القانون أوجب نقل اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي إلى الديوان العام .

واستطردت بقولها : في حال استكمال مدة عملهم بالخارج (8) سنوات تطبيقاً لنص الماده (26) المشار إليها ، وهو مايجب الالتزام بأحكامه والتقيد به .

واختتمت : ومن ثم فإن ذلك يقتضي حتما تعيين من يحل محلهم في البعثات الديبلوماسية والقنصلية وهو الأمر الذي يكسب صدور قرار التنقلات قبل نهاية شهر مارس سمة الضرورة والاستعجال.