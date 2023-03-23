مدة تنفيذ الأعمال تستمر لـ 1095 يوماً وتشمل تنفيذ طبقات الإسفلت



عاطف رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بترسية المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الامطار بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.

وأضاف الوزير العجمي في تصريح صحافي، أنه تم طرح أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية وخزانات الأمطار للمدينة بتاريخ 25 سبتمبر من العام 2022، وأقفل تاريخ تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 12 يناير الماضي، مشيرا الى انه استجابت 17 شركة لشراء المستندات الخاصة بها، بينما بلغ الشركات المتقدمة في الوقت 14 شركة فقط.

وأوضح العجمي انه بعد الدراسة أن الترسية تمت على أقل الأسعار التي تقدّمت بها 14 شركة ، حيث انتهى الاختيار على شركة المقاولون العرب الكويتية بمبلغ وقدره 112 مليونا و 789 الفا و76 دينارا.

ويقع المشروع الخاص بالمدينة الجديدة على بعد 80 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت، بمساحة تصل إلى 61.5 كم2 .

وأشار إلى أن مدة تنفيذ الأعمال تستمر لـ 1095 يوما وتشمل تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة "السطحية" لكامل الطرق الرئيسية في المشروع على مساحة أكثر من مليون متر مسطح اسفلت. بعد ان تتم بإزالة البحيرة القائمة وعمل مايلزم من معالجة للتربة من قبل الشركه الفائزه.

ولفت العجمي إلى أن من مكونات المشروع تشمل كذلك " تنفيذ شبكات خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية " ومنها شبكة الأمطار، شبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وشبكة المياة المعالجة وشبكة المياه المالحة وشبكة المياه العذبة بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللآزمة للمشروع.

وذكر " انه سيتم تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية جهد 132 ك ف و 400 ك ف، وتنفيذ خزاني أمطار .

علاوة على ذلك ستكلف الشركة الفائزة في المناقصة بأعمال مؤقتة مثل " اشارات الوميض، كاميرات المراقبة، انارة الطرق، المطبات الصناعية " للطرق الرئيسية حفاظا على سلامه رواد الطرق الرئيسية للمدينة.

وافاد ان الشركة الفائزة قد استوفت شروط "أقل الأسعار، والشروط الحسابية والفنية والقانونية" علاوة على توافر الاعتماد المالي للسنة المالية 2022/2023.