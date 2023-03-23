أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الخميس، ان زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية (قهرمان مرعش) بجنوبي تركيا.

وذكرت رئاسة (آفاد) في بيان لها، أن الزلزال وقع عند الساعة 19:12 بحسب التوقيت المحلي (19:09 بتوقيت غرينيتش) وعلى عمق سبعة كيلومترات من سطح الأرض وكان مركزه منطقة (غوكسون) في ولاية (قهرمان مرعش).

وضرب في ال6 من فبراير الماضي زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما.

وبحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية فإن قيمة الأضرار المادية في تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار.