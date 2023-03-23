أحمد مغربي

رفعت الكويت سعر بنزين «ألترا» بنحو 15 فلسا ليصبح 225 فلسا بدلا من 210 فلوس، فيما ثبتت أسعار بقية أنواع البنزين والديزل والكيروسين من دون تغيير.

وتفصيليا، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعديل سعر ليتر بنزين ألترا من 210 فلوس إلى 225 فلسا اعتبارا من 1 أبريل المقبل حتى 30 يونيو المقبل.

وقالت الشركة إن أنواع البنزين الأخرى «الخصوصي» و«الممتاز» ستظل كما هي عند 85 فلسا لـ «الممتاز» و105 فلوس لـ «الخصوصي».

وذكرت «البترول الوطنية» أن سعر ليتر الديزل تم تثبيته عند 115 فلسا وليتر الكيروسين عند 115 فلساً.