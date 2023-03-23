قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الخميس بزيارة المصاب الرقيب فهد علي حسن في مستشفى الفروانية وذلك للاطمئنان على حالته الصحية حيث كان في استقباله مدير مستشفى الفروانية الدكتور علي المطيري والكادر الطبي المشرف على حالة المصاب ونقل الفريق المكراد تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد، الذي كان متابعاً لحالته الصحية أولاً بأول وتمنى له الشفاء العاجل.



هذا وأكد الأطباء في المستشفى على استقرار الحالة الصحية للمصابين.



وتمنى الفريق المكراد من الله الشفاء العاجل له وخروجه من المستشفى بأقرب وقت.