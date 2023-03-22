بهدف نثر الأمل والتفاؤل بين الجمهور، أطّل "حبيب المصريين" الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع بداية شهر رمضان بالأغنية الإنسانية "باب رزق" مجدداً تعاونه مع شركة اورنچ مصر في شهر رمضان المبارك للعام 2023، والتي حملت كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان وتوزيع علي فتح الله، حيث تقول كلماتها:

صباح الخير على ناسنا و ع الغالين .. اهالينا و حبايبنا

ع الشارع و بيوتنا و الدكاكين .. و عالخير الي في قلوبنا

صباح الفل عاللي بيسعى والشقيان .. اخونا و جارنا و صاحبنا

صباح الرزق و التساهيل .. و يومنا جميل .. بلقمة بتحلى بتعبنا

وتأتي أغنية "باب رزق" ضمن منهج حسين الجسمي ورسالته الإنسانية في بث مشاعر السعادة والفرح والأمل والتجدد من خلال هذه الأعمال التي تترك أثراً بين الجمهور وتزرع المحبة فيما بينهم.

هذا وقد عرض أغنية "باب رزق" من خلال فيديو كليب جميل يحمل مشاعر وأفكار للتفاؤل والإنسانية، تم تصويره في جمهورية مصر العربية، وطرح عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في youtube وعبر المنصات الخاصة بشركة اورنچ مصر.



ملاحظة: مرفق رابط أغنية "باب رزق" من موقع YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=t4Rj9gFaFZ0