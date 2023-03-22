بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE في مقرها في مدينة دبي الأكاديمية الدولية، الدورة العاشرة من معرض السيارات "AUE Car Show" بحضور سعادة الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء في الجامعة، سعادة خلف بن صغير القبيسي وسعادة ميرزا الصايغ وسعادة عبد اللطيف عبد الله الملا وسعادة خالد ناصر الشامسي وسعادة جمال الجروان، الى جانب وفد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية برئاسة خالد بن سليم رئيس المنظمة، والسيدة هدى المطروشي، أول ميكانيكية إماراتية تعمل في تصليح السيارات.

وحملت الدورة العاشرة على مدار يومي انعقاد المعرض العديد من المفاجآت والحضور الكبير من الطلاب والزوار من عشاق السيارات والدراجات النارية والسيارات المميزة، حيث عبر الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE عن سعادته بتنظيم المعرض لمواصلة التشجيع الدائم للطلاب داخل الجامعة، وقال: "يستطيع الطلاب من خلال تنظيم هذه النوعية من المعارض ممارسة هواياتهم وأنشطتهم التي تعبر عما بداخلهم من معرفة و ثقافة والتي تعزز من الدور التثقيفي للجامعة والموازي لدورها التعليمي لتخرج أجيالاً تتمتع بالعلم والمعرفة والثقافة بجميع مناحي الحياة".



وتخلل معرض السيارات "AUE Car Show" في دورته العاشرة الذي أقيم في مواقف حرم الجامعة، مجموعة من النشاطات الترفيهية مثل السباقات المتنوعة بالإضافة إلى عروض مثيرة من سائقي السيارات وأنواعها من حيث النوع والتصميم.



كما تضمن المعرض وجود ومشاركة سيارات من أنواع مختلفة منها الكلاسيكية والمعدلة وذات الدفع الرباعي بالإضافة إلى سيارات مزوّدة وأخرى فريدة من نوعها، وكذلك عروض ممتعة للدراجات النارية التي أضافت بدورها الكثير من الأجواء الحماسية والتشجيعية، وتضمن المعرض العاشر عدد من الشركاء المشاركين مثل شركة كفو وهارديز، وعروض موسيقية لعدد من "الدي جي" المحترفين، الذين تفاعل معهم الحضور أثناء العروض مع الصوت والأضواء على مدار يومي المعرض.



الجدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية في الإمارات تحرص على تنظيم معرض السيارات بشكل سنوي لما حققه من دعم لمشاريع الطلبة و لدوره الكبير في صقل مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع و خلق فرص ذهبية لممارسة مواهبهم الخفية التي لايتسنى لهم اظهارها في الحصص الدراسية أو من وراء الكتب بالإضافة إلى أجواء المرح والترفيه التي تسود في الجامعة.