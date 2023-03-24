تم افتتاح مهرجان السلع الرمضانية بالسوق المركزي لجمعية مشرف التعاونية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم إطلاق المهرجان بتخفيضات تصل إلى 50% على السلع الرمضانية ويستمر حتى 31 الجاري بالسوق المركزي بمشرف وضاحية مبارك العبدالله بالإضافة إلى تخفيضات 50% بمركز لوازم العائلة.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية خالد الفضالة على هامش افتتاح مهرجان السلع الرمضانية إن الجمعية أعدت برنامجا تسويقيا غير مسبوق من المنتجات والأصناف المشاركة بالمهرجان، حيث بلغ عدد الأصناف أكثر من 1200 صنف وبنسبة خصم تصل إلى 50%، كما تم اختيار الشركات والمنتجات المشاركة لتقديم أجود الأصناف من الماركات العالمية والمحلية للمستلزمات الرمضانية والسلع الاستهلاكية ذات الطلب العالي للمساهمين والمتسوقين بالسوق المركزي بمشرف وضاحية مبارك العبدالله، كما تم إطلاق مهرجان السلع الرمضانية بمركز لوازم العائلة تزامنا مع مهرجان السوق المركزي وتم تقديم مجموعة منتقاة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تتناسب مع احتياجات الشهر الكريم.



وأضاف الفضالة أنه بالنسبة للمساهمين، فقد قدمت الجمعية لمساهميها رصيد مشتريات 75 دينارا لكل بطاقة عائلة صالحة للاستخدام بمهرجانات السوق المركزي ومركز لوازم العائلة ليستفيد المساهم بالأسعار المخفضة للمهرجان، بالإضافة الى رصيد المشتريات بالبطاقة، كما تم تقديم نصف ذبيحة بسعر دينار واحد فقط.