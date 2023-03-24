القاهرة - سامي عبدالفتاح



هو واحد من القلائل الذين يملكون حبا وتقديرا من جماهير الزمالك والأهلي معا.. هو واحد من كتيبة «الجنرال» محمود الجوهرى في مونديال 1990 في إيطاليا، إذ لعب أمام منتخبات هولندا وايرلندا، وأجاد مثلما أجاد كل نجوم الفراعنة في هذا المونديال.. انه «البرنس» أشرف قاسم، قائد الزمالك الأسبق، وأحد النجوم الذين يلقون حبا وتقديرا من جميع مشجعي الكرة المصرية.



ولقب «البرنس» يأتي من سمو أخلاقه، وثبات انفعالاته حتى في أحرج المواقف.. وقد ولد في 25 يوليو 1966، وقد لعب لأندية الزمالك والهلال السعودي، وكانت أول مباراة دولية له مع منتخب «الفراعنة» ضد منتخب ساحل العاج بالعام 1985، وشارك في 70 مباراة مع المنتخب، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطولات أمم أفريقيا 1986،1988،1994، وكان صاحب ركلة الترجيح التي حسمت لقب بطولة 1986 أمام الكاميرون، كما فاز مع الزمالك ببطولة الدوري أعوام ٩٢،88،٨٤ و93، وببطولة كأس مصر 1988، وببطولة أفريقيا للأندية الأبطال أعوام 1984و1986 و1996، وكأس السوبر الأفريقي 1997، كما انه أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 1994.



ورغم مشوار الموهبة «البرنس» مع الساحرة المستديرة، إلا انه يعاني الآن مرضا يمنعه من الاستمرار في المجال الذي اختاره بعد الاعتزال وهو التدريب، مما جعل كل أسرة كرة القدم المصرية تتعاطف معه، وفى مقدمتهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.



وتحدث قاسم عن زيارة الخطيب له في منزله، للوقوف إلى جواره في حالته المرضية، قائلا: «الخطيب أخويا الكبير وتشرفت بتواجده في منزلي، ودا أمر طبيعي بين الأصحاب والأصدقاء»، مضيفا: «ده مش جديد على بيبو مشاركته في المواقف الإنسانية لاسيما واني زاملت الخطيب 4 سنوات في منتخب مصر وتشرفت باللعب معه.. وتعلمنا منه أن نكون متحابين حتى لو كنا متنافسين».



واختتم «الخطيب قام بترشيح العديد من الأطباء من خارج مصر لي من أجل التواصل معهم خلال الفترة المقبلة.. وأشكره لأن زيارته رفعت معنوياتي للغاية».