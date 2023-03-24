محمود عيسى



ذكرت مجلة «هيلينيك شيبنغ» ان العلاوة النقدية الفورية لزيت الوقود منخفض الكبريت الكويتي (VLSFO) ارتفعت في اسواق التداول الآسيوية للجلسة السابعة على التوالي يوم امس الاول (الأربعاء) في حين أرست مصفاة الزور أحدث عطاءاتها للتسليم في شهر أبريل المقبل. وفي التفاصيل، قالت المجلة ان المصفاة باعت شحنة قدرها 120 ألف طن لشحنها بين يومي 3 إلى 4 أبريل المقبل بخصم يتراوح بين 15 و17 دولارا للطن على أسعار بورصة السلع في سنغافورة، بالاضافة لشحنة أخرى قدرها 120 ألف طن ايضا للشحن بين يومي 7 و8 أبريل بخصم يتراوح بين 10 و 11 دولارا للطن، وفقا لمصادر مطلعة على تداول السلع النفطية.