منال المطر: استعداداتنا لشهر رمضان هذا العام علامة فارقة بسجل البرنامج المستمر لنحو ثلاثة عقود



يطلق بنك الكويت الوطني برنامجه الاجتماعي السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وهو تقليد دأب البنك على تقديمه منذ ما بقارب 30 عاما ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته الراسخة في خدمة المجتمع.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر عن البرنامج الذي يحمل هذا العام علامة فارقة من حيث أهداف حملاته الإنسانية والاجتماعية من توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام وفعاليات ترفيهية على مدار الشهر الفضيل، ان بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع، ويحرص في كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.



وأضافت أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج التي يطلقها، ويحرص من خلال هذا البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والـمساهمات الاجتـمـاعـيـة والأنـشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا الشهر الفضيل، ومنها:



٭ وجبات الإفطار: ينظم بنك الكويت الوطني جولات ميدانية واسعة النطاق لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف المناطق في الكويت بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات لمشاركة العاملين فيها وجبات الافطار، ويقوم المتطوعون من موظفي البنك الوطني بتوزيع آلاف الوجبات طوال الشهر الفضيل.



٭ كسرة الصيام: وعلى غرار كل عام في رمضان، يوزع متطوعو بنك الكويت الوطني من مختلف فروع البنك بتوزيع كسرة الصيام للسائقين قبيل موعد الإفطار في المناطق السكنية في الكويت.



٭ فعاليات ترفيهية في المباركية (بطولة للداما وقرقيعان للأطفال): يحتفل بنك الكويت الوطني في هذا الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية، حيث يستعد بنك الكويت الوطني لتنظيم نشاطات ترفيهية مختلفة في عطلة نهاية كل أسبوع طوال الشهر الفضيل، تتضمن بطولة الداما الشعبية وفعاليات قرقيعان والأطفال.



٭ مسابقات لهواة المشي: سيكون بنك الكويت الوطني بانتظار هواة المشي والرياضة طوال الشهر الفضيل لمكافأتهم بجوائز قيمة واعداد بعض المفاجآت التنافسية لهم، وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على الرياضة والمشي لاسيما خلال فترة الصيام من أجل صحة أفضل.



٭ حماية البيئة بالتعاون مع أمنية: تستهدف هذه الحملة جمع البلاستيك لتوفير مساحات في مرادم النفايات، وهذا هو أحد أهداف هذه المبادرة البيئية الهادفة، لما من شأن ذلك أن يوفر على البيئة والصحة من تداعيات لاسيما أن البلاستيك هو من المواد التي يستغرق تحلله في التربة مئات السنوات.



٭ سيارة عيادي: ستتوزع سيارات الوطني المتنقلة لتسهيل عمليات السحب النقدي للعيادي في مختلف المناطق في الكويت استعدادا للعيد.



٭ قريش للموظفين: ومن ضمن استعدادات الشهر الفضيل، نظم بنك الكويت الوطني لموظفيه حفل قريش حيث احتفلت عائلة بنك الكويت الوطني مع الإدارة التنفيذية للبنك تبادل الموظفون التهنئة في هذه المناسبة، وتشاركوا في تناول الطعام معا قبل البدء بالصيام خلال الشهر الفضيل وذلك احياء لموروث «القريش» الشعبي والذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد في الكويت. ويحرص الوطني على اقامة هذا النوع من المناسبات لموظفيه وجمعهم على مائدة واحدة تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها الوطني وتقديرا لجميع الموظفين على جهودهم.



٭ متطوعو الوطني: كما يفتح البنك المجال لموظفيه للتطوع في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية وتوزيع الوجبات وكسرة الإفطار والقرقيعان وذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الانسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.