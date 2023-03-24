عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول لعام 2023، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ناقش عددا من المواضيع تضمنت إنجازات مركز الصقر للتنمية والتطوير من 2018 إلى 2022، وكذلك إنجازات المركز بالربع الأول من 2023، وكذلك المنح الدراسية للماجستير لغرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2023.



وقد استهل رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء، حيث استعرض المجلس بإيجاز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من عام 2018 إلى 2022، وتميزت هذه الفترة بالتزايد التدريجي لعدد الدورات والأنشطة والبرامج التدريبية، وبلغ مجموعها خلال الخمس سنوات ما يقارب 230 نشاطا وقد بلغ عدد المشاركين بهذه البرامج ما يقارب 5500 مشارك. كما استعرض المجلس إنجازات المركز خلال الربع الأول لعام 2023، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية 20 برنامجا كان عدد المشاركين فيها 360 مشاركا من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد.