تتميز HUAWEI WATCH Buds الساعة الذكية الجديدة من هواوي بتصميم مبتكر يدمج إدارة الصحة طوال اليوم وزوجا من سماعات الأذن مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC في وحدة واحدة.



الجزء الأصعب من الجمع بين سماعة الأذن وساعة ذكية في جهاز واحد هو إيجاد مساحة لسماعات الأذن داخل الساعة الذكية، لكن مع تصميم مبتكر 2 في 1، تظل ساعة HUAWEI WATCH Buds أنيقة ومضغوطة بينما تحتوي على سماعات الأذن أسفل قرص الساعة، وهو أيضا غطاء منبثق يكشف عن سماعات الأذن عند فتحه. يفتح الغطاء بضغطة زر، ويمكنك إخراج سماعات الأذن واستخدامها لتنغمس في صوت عالي الجودة. وعلى الرغم من توفير مساحة مخصصة لسماعات الأذن، فإن ساعة HUAWEI WATCH Buds لا تتنازل عن الميزات الذكية، حيث يمكنها مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب ومراقبة جودة نومك بدقة وتحليل مراحل نومك وجودته وأنماط تنفسك.



وبفضل تقنية تحديد الهوية التكيفية، لا يمثل ارتداء سماعات الأذن في الاتجاه الخاطئ مشكلة، هذا بسبب عدم وجود سماعات أذن يمنى أو يسرى محددة مسبقا، بدلا من ذلك، تتعرف تقنية تحديد الهوية التكيفية على اتجاه سماعات الأذن وتقوم تلقائيا بضبط قنوات الصوت اليمنى واليسرى وفقا لذلك. لذلك، يمكنك تخزين وارتداء سماعات الأذن الخاصة بك كما تريد.