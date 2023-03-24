

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة بداية جيدة في البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) في الفترة من 22 إلى 28 الجاري بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدف نظيف سجله طلال القيسي في الدقيقة 50 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي.



وقد حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي على خوض اللاعبين الأساسيين لمران استشفائي لإزالة حالات الإرهاق على أن يخوض «الأولمبي» تدريباته الأساسي اليوم استعدادا لمواجهة نظيره السعودي مساء غد السبت بالجولة الثانية في 11:00 مساء غدا السبت على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي يستضيف لقاء العراق وكوريا الجنوبية في 8:30 مساء، فيما تلتقي قطر مع تايلند في 10:00 مساء على ستاد نادي الدحيل، والإمارات مع فيتنام في 8:30 مساء على ملعب النادي الأهلي، والذي يستقبل لقاء سلطنة عمان مع قيرغيزستان في 10:45 مساء.



وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات آسيوية وهي: الكويت وقطر والإمارات، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وفيتنام، وقيرغيزستان، والعراق، وسلطنة عمان، والسعودية.



وأسفرت الجولة الأولى عن فوز كوريا الجنوبية على سلطنة عمان 3-0، والعراق على فيتنام 3-0، والإمارات على قطر 1-0، فيما تعادلت السعودية مع تايلند 2-2. وفي الجولة الثالثة، يخوض كل منتخب مباراة في اليوم الأخير من البطولة على أن يتم تحديد المواجهات الخمس في اليوم الأخير بناء على ترتيب المنتخبات بعد أول مباراتين.



ويعتمد الترتيب على الفريق الأكثر حصدا للنقاط، ثم فارق الأهداف ثم الفريق الأكثر تسجيلا، ويلعب الأول مع الثاني لتحديد البطل، والثالث مع الرابع، والخامس مع السادس، والسابع مع الثامن، والتاسع مع العاشر، وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.