

يشارك منتخب الكويت لهوكي الجليد في بطولة كأس العالم 2023 التي انطلقت أمس في منغوليا حتى 26 الجاري ضمن المستوى الرابع الذي يضم 4 منتخبات.



وقال رئيس الوفد ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن المنتخب استهل مساء أمس مشواره بالبطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بلقاء صاحب الأرض والجمهور منتخب منغوليا في لقاء قوي للجانبين، فيما يلتقى اليوم إندونيسيا على أن يختتم مبارياته بمواجهة الفلبين الأحد المقبل.



وأكد أهمية مشاركة منتخب الكويت بالبطولة كون النادي عضوا عاملا في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد وملتزما بالمشاركة في البطولات التي ينظمها وتقام مرة واحدة كل عامين، معربا عن تفاؤله بتحقيق المنتخب نتائج طيبة.



وذكر أن المنتخب يشارك في البطولة بـ 20 لاعبا معظمهم من الشباب الواعدين مع عدد من لاعبي الخبرة، مؤكدا حرص النادي على إشراك لاعبيه بالبطولات العالمية والقارية للارتقاء بمستوياتهم الفنية ولتأكيد الحضور الكويتي في هذه البطولات الكبرى.