

يعقوب العوضي



فاز القادسية على اليرموك 3-0 أمس الأول في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة ليلتقي كاظمة في نصف النهائي، كما فاز الكويت على برقان بنتيجة 3-1 وتأهل لمواجهة العربي في نصف النهائي الثاني، علما انه لم يتم تحديد موعد نصف نهائي حتى الآن. وشهد لقاء القادسية سيطرة مطلقة على زمام النتيجة ولم يمنح «الأصفر» منافسه الفرصة للعودة في المباراة والتي جاءت أشواطها 25-8 و25-15 و25-17، وعلى اليرموك مراجعة حساباته وعلاج أماكن الخلل وتعزيز مواطن القوة.



في المقابل، واجه الكويت مقاومة نسبية من برقان والذي خطف شوط بنتيجة 26-24، ولكن سرعان ما تدارك «الأبيض» الموقف ليسيطر على مجريات اللعب جملة وتفصيلا فأنهى الأشواط بنتيجة 25-17 و25-23 و26-24، ويحتاج برقان لمعالجة الثغرات والأخطاء التي وقع فيها للعودة إلى جادة الانتصارات والمنافسة.