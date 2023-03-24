

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن نسخة 2023 لكأس الأبطال ستقام في الخامس من أغسطس المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك.



وواصلت الرابطة طموحها في الانفتاح على القارة الآسيوية لإقامة مباراة كأس الأبطال التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس بعد استضافة تل أبيب للنسختين الأخيرتين. وسبق للرابطة إقامة كأس الأبطال بالصين في ثلاث مناسبات أعوام 2014 في بكين و2018 و2019 في شينجين.



وتقام مباراة نسخة 2023 في ملعب راجامانغالا الوطني الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج. ويعتبر باريس سان جرمان، بطل النسخة الأخيرة، الفريق الأكثر تتويجا بكأس الأبطال في التاريخ برصيد 11 لقبا.