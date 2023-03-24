

القاهرة ـ ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء 3 مايو في تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقا للمعلن من الجهاز.



وأوضح المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد المقبل ووحدات العمارة رقم 116 يوم الثلاثاء 28 مارس، ووحدات العمارة رقم 115 يوم الأحد 2 أبريل، ووحدات العمارة رقم 74 يوم الثلاثاء 4 أبريل، ووحدات العمارة رقم 75 يوم الأحد 9 أبريل، ووحدات العمارة رقم 76 يوم الثلاثاء 11 أبريل.



وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83 يوم الأحد 16 أبريل، ووحدات العمارة رقم 81 يوم الثلاثاء 18 أبريل، ووحدات العمارة رقم 82 يوم الأحد 23 أبريل.



وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.