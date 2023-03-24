

وافق منتخب الأرجنتين لكرة القدم على خوض مباراة ودية أمام ريفر بليت فجر غد السبت بتوقيت الكويت بعد استضافة بنما في بوينس آيرس فجر اليوم الجمعة في أولى مباراة يخوضها صاحب الأرض منذ فوزه بكأس العالم.



ويستضيف ملعب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مباراة فريق المدرب ليونيل سكالوني أمام ريفر بليت خلف الأبواب المغلقة.



وتقام المباراة غير الرسمية بناء على دعوة للمشاركة في تدريبات ريفر ضمن الاحتفال بأبطال العالم.



ويسافر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستضيف كوراساو في 28 الجاري، إلى پاراغواي في 27 الجاري، حيث سيتلقى تكريما من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (الكونميبول) بعد فوزه بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.