قالت وكالة الانباء السعودية «واس» إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.



وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا. وبحسب الوكالة فإن هذا اللقاء سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.



وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.



وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.



وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الديبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.



من جهتها، أكدت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن عبداللهيان أكد خلال الاتصال استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع السعودية. وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن وبدء استعدادات إعادة فتح السفارتين والقنصليات.