ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمانة العامة بالجامعة، ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري دعت جميع مراكز العمل في الجامعة إلى ضرورة المحافظة على المرافق والمباني بجامعة الكويت، لافتة إلى أن جهاز الإشراف لموظفي إدارة الإنشاءات والصيانة لاحظ قيام بعض مراكز العمل والكليات بوضع الملصقات وتثبيت الأوراق على الحوائط والأبواب وداخل المصاعد مما يتسبب في تلف الصبغ وتشويه المنظر العام لمرافق الحرم الجامعي.



وذكرت المصادر أن الأمانة العامة تهيب بجميع مراكز العمل والكليات الى منع وضع أي ملصقات أو تثبيت أوراق على الحوائط والأبواب وداخل المصاعد دون التنسيق المسبق مع إدارة الإنشاءات والصيانة لكي يتسنى لإدارة الإنشاءات والصيانة توفير أفضل السبل التي تراعي المحافظة على المرافق الجامعية والمحافظة على المنظر العام.