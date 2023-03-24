آلاء خليفة



نظمت كلية العمارة معرضا بعنوان «Canstruction Kuwait 2023»، وذلك بحضور عميد الكلية بالتكليف د.عادل المؤمن والقائم بأعمال رئيس قسم العمارة د.شيخة المباركي.



وذكر عضو هيئة التدريس بقسم العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المعرض هو الأول من نوعه في جامعة الكويت، لافتا إلى أنه تم تقسيم الطلاب إلى 5 فرق كل فريق يضم من 3 الى 4 طلاب، وقد قدم الطلاب أفكارا مبدعة خلال المعرض تعكس ريادة دولة الكويت في الأعمال الخيرية والإنسانية عن طريق تصميم هياكل مكونة من علب طعام، لافتا إلى أن كل مشروع تكون من نحو 1000 علبة بإجمالي 6000 علبة لكل المشاريع.



وذكر الهارون أن الطلاب تعلموا مبادئ التصميم، كما أن المعرض منحهم فرصة جيدة لتوطيد أواصر التعاون فيما بينهم وتعزيز حب العمل الخيري في نفوسهم، مضيفا أنه تم التبرع بالهياكل التي أنجزها الطلاب إلى اللجان الخيرية في الكويت ليذهب ريعها في شراء السلال الغذائية خلال شهر رمضان وتوزيعها على المحتاجين والأسر المتعففة، مشيدا بهذا الإنجاز الذي سجل لكلية العمارة بجامعة الكويت دكاترة وطلبة.



وعلى صعيد متصل، أوضح الهارون أن كل فكرة من المشروع كانت تهدف إلى غرض معين، لافتا إلى أن هناك هيكلا صمم بحيث تصعد العلب إلى الأعلى وسمي «الممر المؤدي إلى الجنة»، بينما تضمنت فكرة أخرى 3 مجسمات على شكل مثلثات بحيث يرمز كل مثلث إلى فرد من أفراد العائلة للتأكيد على أهمية الترابط الأسري، بالإضافة إلى فكرة أخرى تجسدت في عمل كيرفات تشبه المخ وهذه الفكرة سميت بـ «بيت العواطف» وهي خاصة بالأشخاص الذين يتعرضون لكوارث بيئية أو زلازل ويفقدون المأكل والمشرب والمسكن وكيف أن عواطفهم تصبح صعبة للغاية.



وتابع: كما كانت هناك فكرة الجدار وهو عبارة عن حائط من العلب ويوجد خلفه سجن بما يشير إلى أن الحقيقة تختبئ عن غالبية الناس والمعاناة الحقيقية للمحتاجين، موضحا أن المجسم الخامس كان عبارة عن سفينة كويت العطاء وكيف أن الكويت سباقة في الأعمال الخيرية والإنسانية في العالم وتلك السفينة تعكس دور الكويت الإنساني في العالم والذي جعلها مركزا للعمل الإنساني.



وذكر الهارون أن هناك مجموعة من الطلبة فازوا بأفضل تصاميم من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة.