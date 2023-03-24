نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت فعالية في مجمع الأفنيوز بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم، وذلك بهدف تعزيز صحة الفم والأسنان من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية.



وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي، في تصريح صحافي، إن قسم العلوم الوقائية وقسم علوم النمو والتطور أقاموا هذه الفعالية كجزء من المسؤولية الاجتماعية للكلية.



من جهتها، قالت أستاذ مساعد في قسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور في الكلية د.إيمان بهبهاني، في تصريح مماثل، إن الفعالية ترتكز على التوعية الصحية لفئة الكبار حول كيفية معرفة الأطعمة المضرة والصحية من خلال قياس كمية السكريات وكيفية قراءة المحتوى الغذائي للمنتجات.