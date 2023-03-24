الكويت من أعلى دول العالم في الإصابة بالسكر ومرحلة ما قبل السكر تعد فرصة ذهبية لا يجب تفويتها



عبدالكريم العبدالله



افتتح مركز العدان الصحي أول عيادة علاج «ما قبل السكر» في الكويت، بحضور مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري ورئيسة الرعاية الأولية د.باسمة القلاف على هامش تنظيم المركز فعالية توعوية تحت عنوان «جدامك فرصة» شارك فيها جميع أقسام المركز.



وذكر د.خالد الزايد، في تصريح لـ «الأنباء»، أن العيادة تهتم بتشخيص ومتابعة المرضى في «مرحلة ما قبل السكر» وهي حالة صحية تكون فيها مستويات السكر أعلى من الطبيعي، إلا انها لم تصل بعد لمستوى مرض السكر.



وقالت د.نرمين زكريا طبيبة عائلة والقائمة على العيادة ان الدراسات أثبتت أن نسبة من يعانون من مرحلة ما قبل السكر مقارب لمن يعانون من السكر، مشيرة الى أن الكويت تعتبر من أعلى دول العالم في الإصابة بالسكر، وهي الأعلى في الخليج، ولذلك تعد مرحلة ما قبل السكر فرصة ذهبية لا يجب تفويتها، وعليه بدأنا في هذه العيادة بمتابعة مرضى هذه المرحلة وفق خطة علاجية مدروسة مبنية على أسس علمية ودراسات عالمية، علما انه يتم تعديلها لتناسب حالة كل مريض بهدف حمايته من الإصابة بالسكر وإعادة مستويات الدم للوضع الطبيعي أو على الأقل تأخير تشخيص السكر قدر المستطاع.



بدورها، قالت طبيب العائلة د.فجر دشتي في تصريح لـ «الأنباء»: نسعى دائما كأطباء في الرعاية الصحية الأولية وأطباء العائلة الى تعزيز الدور في تثقيف ودعم جميع أفراد المجتمع بما يخص الصحة، حيث ان أهم الاهداف هي العمل على الوقاية من المرض كما نعمل على علاجه، لذلك نؤكد أن الوقاية من مرض السكر والتدخل في مرحلة ما قبل المرض يساهمان بشكل كبير في زيادة الوعي الصحي والمساهمة في تقليل معدلات الإصابة بمرض السكر والحماية من مضاعفاته.