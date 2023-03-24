

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا صباح أمس من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد شكر سموه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، رعاه الله.



وقد شكر سموه الملك عبدالله على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد شكر سموه الرئيس المصري على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد شكر سموه الرئيس التونسي على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية تونس الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.