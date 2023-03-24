

(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ـ البقرة: 156 ـ 157).



الدنيا دار امتحان، لقد جعل الله هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالله يبتلي العباد ويحب الصابرين ويبشرهم بالجنة، والمؤمن يبتلى بأنواع وصور من البلاء والمصائب؛ تارة يفقد حبيبه، وتارة يخسر مالا عظيما، وتارة لا يوفق في ابواب الدنيا، ومع ذلك يبتلى بكثرة العيال ويركبه هم وغم لأجل القيام على مصالحهم، في المقابل قد يحرم الولد فيتجرع مرارة الحرمان.



اعلم، أرشدك الله لطاعته، اذا نزل بك البلاء والمصائب، فتذكر قول الله عز وجل (إنا لله وإنا إليه راجعون) لنيل ما وعد من حسن الثواب، وجعل للصابرين من الصلاة عليهم والرحمة وتحقيق سبيل الهدى.



وليكن لسان حالنا اذا حلت بنا المصائب ان نقول «إنا لله وإنا إليه راجعون»، جبر الله مصيبتك، وأحسن عقباك، وجعل لك خلفا صالحا ترضاه.



فخذها قاعدة في حياتك، إذا نزل بك البلاء والمصائب، فتذكر قول الله عز وجل (إنا لله وإنا إليه راجعون).