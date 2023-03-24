وقفات وتأملات ومحطات مهمة في حياة كل من يدرك رمضان:



الوقفة الأولى: اذا ادركت رمضان وانت في صحة وعافية وقد بيّت نيتك لصيامه وقيامه، فاحمد الله على هذه النعمة، فكم من شخص لم يدرك رمضان لأن الموت كان أسرع! وكم من شخص ادرك رمضان لكنه مريض طريح الفراش لا يستطيع صيامه او التلذذ بقيامه، وكم من شخص ادرك رمضان لكنه ادركه وهو على انحراف بعد ان كان يصوم رمضان ويقومه في السنوات الماضية!



الوقفة الثانية: كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم يتفرغون في هذا الشهر لعبادة الله تبارك وتعالى، وينكبون على قراءة القرآن وقيام الليل، فكانوا يهجرون حلقات العلم ويتفرغون لقراءة القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.



الوقفة الثالثة: لا شك أن قراءة القرآن في رمضان فيها من الأجر الكثير، ففي كل حرف حسنة والحسنة بعشرة امثالها والله يضاعف لمن يشاء، الا أن العبرة ليست بكثرة القراءة وإنما بتدبر القرآن، فلو قرر الانسان أن يقرأ ختمة واحدة لكن يقرأها بتدبر وقراءة كتاب التفسير فهو بلا شك افضل بكثير من الذي يقرأ القرآن وهو يسرده سردا ولا يعي ما فيه.



الوقفة الرابعة: تخيل أن هذا آخر رمضان يمر عليك في حياتك، فكيف تحب أن يكون آخر رمضان؟! لذلك احرص واجتهد في هذا الشهر الكريم، وادع الله ان يكون سببا لك في دخول الجنة.