«اذهبوا فأنتم الطلقاء»، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حينما ملك أمر من طردوه وآذوه واتهموه باتهامات باطلة وضيقوا الخناق على أتباعه، ورغم ذلك لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وكانت أعظم وثيقة للتسامح أطلقها رسول الإنسانية. يقول ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: وعد الله عز وجل رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودانت له العرب، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام، وان يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه وقهره لهذه الشوكة التي لم يلق المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم التي تلوح للمتأملين.