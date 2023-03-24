الحقنة في رمضان



ما حكم الحقنة والمسلم صائم، سواء أكانت في الجلد أو في الوريد أو حقنة التخدير، هل تفطر أم لا؟



٭ الفقهاء عندهم قاعدة فيما يفطر، فيقولون إن ما يصل إلى جوف الإنسان من المنافذ المعتادة يفطر، مثل الفم والأنف والعين على تفصيل في الأنف والعين، فبالنسبة للسؤال عن الحقنة، سواء أكانت الحقنة تحت الجلد أو في الوريد والعروق لا تفطر، حتى لو كانت حقنة للتغذية او للتخدير، ما دام الصائم يأخذ هذه الإبر في أي جزء من أجزاء بدنه، في غير المنافذ الطبيعية، والسبب في أن هذه الحقن لا تفطر، هو انها لا تصل الى جوف الإنسان بطريق معتاد، وإنما بطريق مسام الجلد او العروق والشرايين، لكن شيئا واحدا يفطر وهو الحقنة الشرجية، فالحقنة الشرجية تفسد الصوم.



الإفطار في رمضان



والدتي كبيرة في السن غير قادرة على الصوم هل وجبة افطار صائم عن كل يوم تجزي؟



٭ تخرج فدية الصوم عن كل يوم في أول الشهر أو آخره أو كل يوم بيومه نصف صاع من بر أو تمر او مبلغ من المال يقدر بدينار ونصف.



الإفطار في المسجد



جماعة في المسجد اعتادوا صيام أول كل خميس من الشهر العربي، وسؤالهم عن مدى شرعية الافطار في المسجد بإحضار أصناف كثيرة من الأرز والمرق وغيره، هل هذا جائز؟



يجوز ان يحضروا ما شاءوا من طعام لإفطارهم، على ان يحافظوا على نظافة المسجد من بقايا الطعام، ومن رائحة كريهة كالثوم والبصل، فقد صح عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم (ابن ماجه 2/1097 بإسناد حسن)، وهذا مذهب الشافعية، وكره ذلك الحنفية وكذا المالكية في مسجد الحاضرة، وأما مسجد البادية فيجوز بلا كراهة، ومنع الحنابلة الاكل في المسجد، والحجة مع الشافعية للرواية المذكورة، وأما الاكل في المسجد بالنسبة للمعتكف فالكل يجيزه بل استحبه المالكية.