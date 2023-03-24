هي زوجة نبي ورسول، وأم نبي، وجدة نبي، وأم جدة نبي، وإليها ينتهي نسب عشرات الانبياء. كان لها موقف اختبار وابتلاء وموقف اصطفاء وإجابة دعاء، كانت السيدة سارة تتمنى أن توهب ولدا، وتعتقد انه من المستحيل، حيث انها بلغت من الكبر عتيا وكانت عاقرا، لكن الله جلت قدرته ـ لا يعجزه شيء في السموات والأرض، ومن هنا نزل العطاء الإلهي، وأرسل الله اليها كبار ملائكته (جبريل وميكائيل وإسرافيل) ليبشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد)، إنها قدرة العزيز الحكيم الذي لا يمنعه شيء من تنفيذ أمره والذي يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه وحكمته، ورزق الله المرأة العجوز العاقر بإسحاق ثم يعقوب.