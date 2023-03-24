تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم.



وأوضحت الشرطة ان التوقيفات جاءت بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب.



وخلال الاشتباكات استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.



وفي القدس تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.



ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).



ورأى المتظاهر نداف غولاندر، أن «هذا هو أهم يوم من أيام المقاومة... هناك الكثير من الناس».



وأضاف غولاندر لوكالة فرانس برس «الناس يتفهمون... أنهم لن يتوقفوا»، محذرا من «الديكتاتورية» في حال مضت الحكومة قدما في برنامجها.



أما المتظاهرة ليهي دوغا (22 عاما) فقالت إنها تخشى من رد فعل الشرطة.



وأضافت لوكالة فرانس برس «أنا صغيرة وضباط الشرطة عنيفون».



وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه «يوما للمقاومة» منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلا واسعا وانقسامات داخلية.



ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدا للنظام الديموقراطي.