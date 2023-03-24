أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الكويت تخطط لإنشاء خط أنابيب بطول 65 كيلومترا يربط حقل الوفرة بمرافق الغاز في شركة نفط الكويت.



وقالت المصادر إن خط الأنابيب المزمع إنشاؤه سيكون بقطر 20 بوصة وسيكون مسؤولا عن نقل كميات من الغاز من عمليات الوفرة المشتركة بين الكويت والسعودية إلى الكويت، وذلك لتعظيم الاستفادة من كميات الغاز المنتجة من الحقل، مشيرة إلى أن الخط سيتعامل مع الغاز المنتج من الوفرة ذي المواصفات الحمضية لمعالجته وتحديدا في محطة تعزيز الغاز رقم 171.



وأشارت إلى أن محطة تعزيز الغاز رقم 171 تقع في منطقة غرب الكويت، وهي منشأة غاز مركزية لمعالجة الغاز والمكثفات وتعمل المحطة على ضغط وتجفيف ومعالجة الغاز في المنطقة، لكن أبرز ما يميزها عن غيرها من المحطات الأخرى أنها الأولى من نوعها في الكويت التي أعدت خصيصا للتعامل مع الغاز الحمضي.



هذا، ويأتي إنشاء الخط الجديد كذلك بناء على الاتفاق بين الأطراف لتصدير الفائض من كميات الغاز المنتجة من منطقة عمليات حقل الوفرة المشترك لمرافق تكرير شركة نفط الكويت، تمهيدا لمعالجتها وبما يتوافق مع لائحة حرق الغاز الخاصة بالهيئة العامة للبيئة في الكويت.