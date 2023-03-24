نصائح تساعدك على تجنب أعراض انسحاب الكافيين من الآن: 1 ـ اشرب فنجان قهوتك في وقت مبكر بعيد الإفطار مباشرة، إذ تساعدك تلك الاستراتيجية في الحصول على النشاط من أجل القيام بواجباتك بعد الإفطار مثل الذهاب إلى صلاة التراويح، وأي لقاء اجتماعي بعد منتصف الليل. 2 ـ لا شك في أن شرب فنجان قهوة عند السحور سيعطيك النشاط ويبعد عنك أعراض انسحاب الكافيين عند الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى العمل، ولكن ضع في اعتبارك أن الكافيين بأي كمية يمكن أن يؤثر على نوعية نومك، ونظرا لأنك تنام لفترات صغيرة، فإن جودة النوم مهمة جدا، لذا كن على دراية بمدى تأثيره عليك. 3 ـ تناول الكافيين لا ينبغي أن يسبب لك الجفاف، وإذا كنت تشعر بذلك، فربما يرجع ذلك إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء في السحور أو الإفطار. 4 ـ إذا كنت تعاني من الصداع، فتذكر أنه قد يكون نتيجة الحرمان من النوم بشكل عام. 5 ـ إضافة إلى ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم، إذ إن زيادة كمية الماء التي يقوم الشخص بتناولها عقب الإفطار يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالصداع الناجم عن تقليل الكافيين، فهذه المادة تؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، وهذا يسبب الشعور بالصداع. 6 ـ تناول كثيرا من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، إذ إن أحد أسباب شرب كثير من القهوة هو الطاقة التي توفرها، لكن بدلا من ذلك، جرب تناول الكربوهيدرات لتزودك بكثير من الطاقة، اختر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو حتى الآيس كريم، وتناول الكثير من الفاكهة بين الإفطار والسحور. 7 ـ يحافظ الموز على رطوبتك، وهو ما تحتاج اليه تماما في صباح رمضان، لكن إضافة إلى ذلك، يساعد الموز في تحييد الصداع الذي يحدث بسبب نقص الكافيين. يذكر أنه يمكن الشعور بآثار الكافيين بعد 15 دقيقة من تناوله، ويصل مستوى الكافيين في الدم إلى ذروته بعد ساعة تقريبا، ويبقى عند هذا المستوى عدة ساعات لمعظم الناس. وبعد ست ساعات من تناول الكافيين، يبقى نصفه في جسمك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 ساعات لإزالة الكافيين تماما من مجرى الدم.

عن موقع «BuzzFeed»