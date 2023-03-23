الرياض - وكالات : تجري السعودية وسورية مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة .



ونقلت قناة "الاخبارية" الحكومية عن مصدر مسؤول قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سورية حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".



وقالت القناة :" كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات مع سورية، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل إعلام دولية".



وكانت "رويترز" نقلت عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن السعودية وسورية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.