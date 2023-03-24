عبدالهادي العجمي- عبدالله قميص

بناء على متابعة وحرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد ، حصلت وزارة الداخلية على فتوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها المؤرخ في 23/3/2023، باحتساب مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش الكويتي والشرطة والحرس الوطني ضمن مدة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي تطبيقاً لإرادة المشرع، و المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.

واشارت الى ان المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه قد تضمنت أن المشرع قد أضاف الى مدد الخدمة الفعلية مدداً سابقة عليها تتصل بها، وتمهد لها وهي مدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات العسكرية بما مفاده أنه في حساب مكافأة التقاعد للعسكريين يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية مدة الدراسة التي تقضي بنجاح بما يكون من موجبات تطبيق القانون على وجه صحيح أن تتم احتساب مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة الفعلية المتخذة أساسا لحساب المعاش التقاعدي للفئات المذكورة.