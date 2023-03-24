يرى اقتصاديو "سيتي بنك" أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا سلطت الضوء على الصين باعتبارها ملاذًا آمنًا نسبيًا هذا العام نظرًا للسلامة المالية وانضباط السياسة ودورة الاقتصاد السياسي الجديدة.

وأوضحوا أن الإجراءات الأخيرة مثل قرار بنك الشعب الصيني بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي أظهرت إعادة طمأنة لدعم السياسة وسط التقلبات العالمية.

وحسبما نقلت "سي إن بي سي"، قال فريق البنك بقيادة كبير اقتصاديي الصين "شيانجرونج يو": ناقشنا منذ فترة طويلة وجهة نظرنا بأن الصين يمكن أن تكون وسيلة تحوط رئيسية للنمو هذا العام، وربما عززت الضغوط المصرفية العالمية الأخيرة هذه النظرية.

وشهد القطاع المصرفي اضطرابات مؤخرًا، بعد انهيار مفاجئ لثلاثة بنوك في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تغيير في القطاع المصرفي السويسري بعد استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" الأسبوع الماضي.