انخفض سهم "دويتشه بنك" الألماني عقب ارتفاع مفاجئ في تكلفة التأمين ضد تخلفه عن سداد الديون، مع تزايد المخاوف بشأن تماسك البنوك الأوروبية.

وتراجع سهم "دويتشه بنك" خلال تعاملات الجمعة في بورصة فرانكفورت، بنسبة 9.05% إلى 8.49 يورو (9.15 دولار)، في تمام الساعة 12:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبذلك، يواصل سهم المقرض الألماني تراجعه لليوم الثالث على التوالي، وفقد أكثر من خُمس قيمته منذ بداية الشهر، والذي شهد اضطرابات حادة في القطاع المصرفي العالمي.

وقفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان -وهي شكل من أشكال التأمين لحملة سندات الشركة ضد التخلف عن السداد- إلى 173 نقطة أساس الخميس من 142 نقطة أساس الأربعاء.

إلى جانب تراجع سهم "دويتشه بنك"، انخفضت أيضًا أسهم "كومرتس بنك" و"كريدي سويس" و"سوسيتيه جنرال" و"يو بي إس" بأكثر من 5% لكل منها خلال تعاملات الجمعة.