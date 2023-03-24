تراجعت أسعار النفط الجمعة مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29%، إلى 75.69 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.29%، إلى 69.76 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3 و4%، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.