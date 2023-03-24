أسامة أبو السعود

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد على ضوء زيارته الى المقر الرئيسي لمركز جابر العلي الاعلامي لوزارة الاوقاف بحضور قيادات وزارة الاوقاف أن احد أسرار نجاح وزارة الاوقاف فيما وصلت إليه يكمن في التزامها بالخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حيث الشراكة وتأكيد الدور الحضاري للمساجد كمراكز إشعاع ودور للعبادة، بالإضافة إلى العمل الدؤوب لخدمة رواد بيوت الله.

وقال الماجد: من خلال سعينا لتحقيق تلك الإستراتيجية حرصنا على منح مساحة كبيرة للأنشطة الإيمانية والعلمية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المراكز الرمضانية.

وحث الماجد جميع المسؤولين على التفاني في خدمة رواد المصلين وتلبية جميع احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل وتذليل جميع العقبات، مشيدا بتعاون الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية وجمعيات النفع العام على دورها الكبير في إنجاح الموسم الرمضاني هذا العام.

كما أشاد الماجد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين بالمراكز الرمضانية، سائلا الله تعالى أن يوفقهم لخدمة بيوت الرحمن.