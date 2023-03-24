أرجئت زيارة الملك تشالز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة الأحد بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

وجاء في بيان أن «هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح (الجمعة)» مضيفا «سيعاد الترتيب لزيارة الدولة هذه في أقرب وقت ممكن».

وكان من المقرر أن يقوم الملك تشالز بأول زيارة دولة له بصفته ملكا إلى فرنسا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام كانت ستبدأ يوم الأحد.

وفي السياق، أعلن قصر باكينغهام الجمعة أن الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد" جديد لها.

وقال القصر في بيان إن "صاحبي الجلالة يتطلعان لفرصة زيارة فرنسا فور ايجاد موعد لذلك".