أعلن المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، بشمال غرب إيران، الجمعة، إصابة 82 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بالمحافظة صباح الجمعة.

وأشار أمير عباس جعفري إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جعفري: «تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر».

كان زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب من جديد صباح الجمعة مدينة خوي.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب خوي أواخر شهر يناير الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصا آخرين، وأضرار بما بين 20 و50% من الوحدات السكنية.