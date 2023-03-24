بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن فتح باب الترشح لعضوية فريق أصدقاء المعاقين خلال الفترة من 23 مارس الجاري الى 6 أبريل المقبل، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 68 من قانون رقم 8/2010 التي تلزم الهيئة بتحديد المكلفين أصدقاء المعاقين سواء من العاملين بالهيئة أو خارجها، بالإضافة إلى إصدار الهيئة قرارا بتحديد اختصاصات المتطوعين بالفريق والضبطية الفضائية، المقررة بموجب القانون.

وبينت الهيئة في بيان أن فريق أصدقاء المعاقين يختص بالمهام التالية:

المهام التوعوية منها:

- تنظيم حملات توعوية ذات صلة بأهم الانتهاكات التي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد عمل دراسة بأهم هذه الانتهاكات.

- تطوير العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال تدريب المعاقين.

- تنظيم حملات إعلامية لتنمية الوعي الاجتماعي، وذلك بشأن تحسين حالات الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توعية المجتمع بحقوقهم التي تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.

- إجراء دراسات مع جميع الجهات ذات الصلة سواء كانت حكومية أو أهلية لتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لاختصاصاتهم وميولهم.

- التنسيق مع وزارة الاعلام بشأن توفير مترجم للغة الإشارة بوسائل الاعلام المرئية سواء البرامج الإخبارية أو جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات.

- إقامة دورات تدريبية وندوات لتأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بالمهام الاجرائية، فكانت كالتالي:

- يتولى الفريق رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات ورفع الأمر للهيئة لاتخاذ القرارات بشأنها.

- التحقق من مدى التزام المكلف بالرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة أيا كان مصدر الالتزام بواجباته نحو المعاق، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للشخص المعاق التي تقوم بها الهيئة.

- رصد تجاوزات استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق وتحرير المخالفات المرورية بهذا الخصوص.

- التأكد من التزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بمدى التزامهم بتشغيل النسبة المحددة لها من الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفضهم دون تقديم عذر مقبول لذلك.

وأشارت الهيئة إلى انه على الراغبين بالترشح للتطوع بالفريق تقديم السيرة الذاتية والبطاقة المدنية خلال الفترة من 2023/3/23 حتى 2023/4/6، من خلال البريد الإلكتروني للهيئة [email protected]