أسامة أبو السعود

قال مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي إن الوزارة حريصة على استمرار وجود الجو الإيماني في شهر رمضان الفضيل من دروس الوعظ والإرشاد الديني من خلال تطبيق «رمضان في بيتك».

وأشار د.العتيبي إلى أن المركز الرمضاني الإلكتروني تطبيق «رمضان في بيتك» يندرج تحت أنشطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.

وبين أن التطبيق يشتمل على برامج كثيرة ومتعددة تعود بالفائدة على الجميع منها: مسابقة إلكترونية للجمهور، ورزنامة شهر رمضان المبارك الإلكترونية، وبرامج وفلاشات توعوية للجمهور تحت مسمى غصون رمضانية، إضافة إلى برنامج خواطر، وكتاب العبادات باب الصيام، وكتاب أحكام الصيام من الموسوعة الفقهية الكويتية، وبث مباشر للدروس والمحاضرات العلمية، مثل وقفات قرآنية، وإشراقات قرآنية، بالإضافة آخر الأخبار الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

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