عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لصيانة وتشغيل الورش المركزية في كل من إدارة الخدمات الادارية وإدارة النقل والميكانيك وفق شروط ومواصفات محددة، وأن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة 10 ابريل 2023.

وذكرت المصادر أن مدة تنفيذ العقد 60 يوما للتوريد من تاريخ توقيعه، وسنتان للضمان والصيانة من تاريخ الاستلام النهائي، وان الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل، وسيعقد اجتماع تمهيدي للراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم في مقر الوزارة 3 ابريل المقبل.