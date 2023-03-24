قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الجميع يعلم أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال «تحت الطاولة» إلى الممثلة ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وأضاف أن «الاتهامات ضدي قد تؤدي إلى الموت أو الدمار للبلاد».

واندفع الجمهوريون إلى جانب الرئيس السابق هذا الأسبوع، في أعقاب منشور من ترامب بشكل غير دقيق توقع فيه إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج بلغة مشحونة تذكر بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

وكان المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع ترامب في القضية قال إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة «توقع خاطئ» بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى 3 نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

في الرسالة التي وجهوها، اتهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديموقراطي بإطلاق «ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية».