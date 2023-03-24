شهدت منطقة شرق سورية توترا ميدانيا كبيرا بين القوات الأميركية والميليشيات الإيرانية تخللها تبادل قصف وسقوط قتلى وجرحى.

فقد قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا «الحرس الثوري الإيراني»، من جراء قصف جوي أميركي استهدف مواقعها شرقي دير الزور، على ما أعلن الجيش الأميركي.



جاء ذلك ردا على مقتل وإصابة جنود أميركيين بقصف جوي إيراني استهدف قاعدة للتحالف قرب الحسكة أمس الاول.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي في مقابلة مع «سي.إن.إن» إن الإجراءات الأميركية في سورية كانت تهدف إلى حماية القوات والمعدات الأميركية، ودعا إيران إلى عدم دعم مثل تلك الهجمات، مؤكدا ان واشنطن لا تريد المواجهة مع طهران.



وفي التفاصيل، قالت شبكة «نهر ميديا» المحلية إن قصفا جويا استهدف عددا من المقار التابعة للميليشيا في بادية الميادين وفي حيي هرابش وبورسعيد بمدينة دير الزور، أحدها يضم مستودعا للذخيرة.



وأضافت ان القصف أسفر عن مقتل وجرح عناصر من الجنسية السورية، مشيرة إلى أن الميليشيا أخلت معظم مقارها عقب الاستهداف، بما فيها النقاط المنتشرة في البادية وعلى السرير النهري.



وأشارت إلى أن عناصر «الحرس» استنفروا في شوارع مدينة البوكمال عقب القصف، تزامنا مع استمرار تحليق طائرة مسيرة في سماء المنطقة.



وتبنى الجيش الأميركي الاستهداف، وقال في بيان إن قصف مواقع «الحرس الثوري» جاء ردا على مقتل متعاقد وإصابة عدد من الجنود الأميركيين الخميس، مشيرا إلى أنه سيتخذ «جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان الذي نختاره».



وأعرب البيان أن الجيش الأميركي على استعداد «لخيارات قابلة للتطور في مواجهة أي هجمات إيرانية إضافية».



وكانت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» قد أعلنت مساء الخميس عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 جنود ومقاول بقصف بطائرة مسيرة إيرانية لمنشأة صيانة في قاعدة للتحالف الدولي قرب الحسكة.



وأشار بيان الپنتاغون آنذاك إلى أن مصابين عولجا في الموقع، بينما نقل 3 جنود والمقاول إلى مرافق التحالف الطبية في العراق لتلقي العلاج.



وأضاف ان تقييم المخابرات الأميركية قدر أن الهجوم تم بطائرة مسيرة إيرانية الأصل، وهو استنتاج يمكن أن يزيد من تدهور العلاقات المضطربة بالفعل بين واشنطن وطهران.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 7 سوريين في الغارات الأميركية على هرابش ضمن مستودع سلاح وفي قاعدة الإمام علي في ريف البوكمال.



وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس جو بايدن واستهدفت منشآت تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف في بيان: «نفذت الضربات ردا على الهجوم وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سورية نفذتها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني».



وتابع: «لا حصانة لأي جماعة تقصف قواتنا».



وعقب تلك الضربات الأميركية ذكرت تقارير إعلامية ومصدر أمني أن قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي في شمال شرق سورية تعرضت لهجوم صاروخي صباح الجمعة.



وقال المصدر لـ «رويترز» إن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا ولم يتضح ما إذا كان تسبب في سقوط خسائر بشرية.



وذكر المرصد أن «مجموعات موالية لطهران، متمركزة قرب مدينة الميادين، أطلقت 3 صواريخ صباح الجمعة، سقط اثنان منها في حرم حقل العمر، من دون إضرار، فيما سقط الثالث على منزل مدني» قرب الحقل الذي يضم قاعدة للقوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.