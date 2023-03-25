عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية 31 مارس الجاري موعدا لانتهاء فترة تقديم طلبات النقل لأعضاء الهيئة التعليمية والاشرافية في الوزارة.



واوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان يوم الجمعة المقبل سيكون آخر يوم لتقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني للوزارة، مشيرة الى ان الطلبات تتضمن النقل الخارجي بين المناطق التعليمية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، وكذلك النقل الداخلي بين المدارس ومراحل المنطقة التعليمية الواحدة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم، وذلك لضمان توفير متطلبات المدارس من الكوادر التعليمية والإشرافية.